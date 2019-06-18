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Askerlik süresini 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

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TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin Askeralma Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.  Temel kanun olarak ele alınan teklifin ilk bölümünde yer alan iki madde geçtiğimiz hafta benimsenmişti. Genel Kurul dün 3. maddeden başlayarak teklifi görüşmeye devam etti.  Teklifin askerlik süresini 6 aya indiren 5. maddesi, Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini bir katına kadar artırma ve yarısına kadar indirme yetkisi veren fıkrası partilerin ortak önergesiyle rötuşlanarak kabul edildi.
 
Kabul edilen önerge ile maddenin "Hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay,  yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 aydır. Hizmet sürelerini ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir" şeklindeki fıkrasına "Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamaz" hükmü eklendi.

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