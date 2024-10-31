İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2506
  • EURO
    37,2793
  • ALTIN
    3059.31
  • BIST100
    8992.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edildi.

31 Ekim 2024 Perşembe 12:31 - Güncelleme:
Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı
ABONE OL

2024 Kasım celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları, askere gidecek olan yükümlüler tarafından merakla bekleniyordu. Kasım celbi sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nce duyuruldu.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 31 Ekim 2024 Cuma günü erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kasım/Aralık ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.