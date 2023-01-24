Askerlik yerleri açıklandı mı? 2023 Şubat celp dönemi askerlik yerleri sorgulama e-devlet

Askerlik yerleri, Şubat döneminde askere gidecek olan kişiler tarafından sorgulamaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 2023 Şubat celbi için askerlik yerleri 25 Ocak Çarşamba günü açıklanacak. 2023 Şubat celp döneminde askere gidecek olan kişiler, e-Devlet üzerinden celp yerlerini öğrenebilecekler. Buna göre 2023 askerlik yerleri açıklandı mı? Şubat celp dönemi askerlik yerleri sorgulama e-devlet

2023 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. Buna göre; Askerlik yerleri kapsamında seçim ve sınıflandırma sonuçları 25.01.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

ŞUBAT CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET

2023 Şubat döneminde askere gidecek olan kişiler, e-Devlet üzerinden askerlik celp yerlerini sorgulayabilecekler.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre; Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ



Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup) 02.02.2023

Er (2. Grup) 02.03.2023

Er (3. Grup) 06.04.2023

* Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

* Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

* Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

* Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

* 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

* Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.