Askerlik yerleri belli oldu mu? e-Devlet askerlik yeri sorgula! Asal msb gov e-devlet askerlik yerleri

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:44 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 10:44

Askerlik yerleri belli oldu mu? Er sınıflandırma sonuçları saat kaçta açıklanır? sorusunun cevabı asker adayları tarafından oldukça merak ediliyor. Koronavirüsten dolayı askere alımlar ve terhisler durdurulmuştu. Normalleşme sürecindeki gelişmelerle birlikte askerlik yerleri belli olmaya başladı. Peki askerlik yerleri belli oldu mu? e-Devlet askerlik yeri sorgulama sayfası haberimizde yer alıyor. Asal msb gov e-devlet askerlik yerlerini öğrenmek için e-Devlet askerlik yeri sorgula!

Asal msb gov tr'den yapılan açıklamada koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak adımlar da anlatıldı. Askerlik yerlerini Asal msb gov tr'den öğrenmek isteyenler e-devlet üzerinden celp tarihi sorgulamasını yapabilecekler.

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Askerlik yerleri ve celp tarihleri Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından e-Devlet üzerinden asker adayları ile paylaşılacak. Peki,er sınıflandırma sonuçları saat kaçta açıklanır? Askerlik yerleri ve celp tarihleri saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Askerlik yerleri ve Celp işlemlerinin başlaması, Sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün (28 Mayıs) gün içinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.

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TERHİS İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağını belirtti.

ASKER ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Erdoğan açıklamasında; Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran'da, celp işlemlerinin 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran'da yeniden başlayacağını ifade etti.

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.

Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.