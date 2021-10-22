Askerlik yerleri ve 2021 Kasım celp tarihleri belli oldu! E-Devlet T.C kimlik no ile askerlik yeri sorgulama ekranı

22 Ekim 2021 Cuma 12:52 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 12:52

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Askerlik yerleri ve 2021 Kasım celp tarihleri açıklandı. Adaylar, er sınıflandırma sonucu veya Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı üzerinden T.C kimlik no ile askerlik yerlerini görüntüleyebilecekler. E-Devlet T.C kimlik no ile askerlik yeri sorgulama sayfası haberimizde yer alıyor.

ASKERLİK YERLERİ VE 2021 KASIM CELP TARİHLERİ AÇIKLANDI

2021 Kasım celp dönemi kapsamında askerlik yerleri açıklandı.

Askerlik vazifesini yerine getirecek olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden askerlik yerlerini sorgulayabilecek.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

E-Devlet üzerinden T.C Kimlik no ile sorgulanacak olan Askerlik yerleri için adaylar e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra Er sınıflandırma sonucu ve Yedek Subay Sınıflandırma sonucu ekranları üzerinden askerlik yapacakları kışla ve birlikleri öğrenebilecekler.

E-DEVLET T.C KİMLİK NO İLE ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik yerleri açıklanan Yedek Subay/Astsubay adayları ve Erbaş/Er 1'inci Grupta yer alan yükümlüler 25-26 Ekim tarihlerinde birliklerine teslim olacak.

Erbaş/Er 2'inci grupta yer alan adaylar 22-23 Kasım tarihleri arasında Erbaş/Er 3'üncü grupta yer alan yükümlüler ise 20-21 Aralık tarihleri arasında Kovid-19 formunu doldurup yönlendirildikleri sağlık kuruluşunda Kovid testi yaptıracaklar. Test sonucu negatif çıkan adaylar aynı gün içerisinde sevk belgelerini e-Devlet üzerinden aynı gün içerisinde alabilecek.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kasım 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

3. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihi ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).