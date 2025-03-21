''Askıda Gülücük'' projesi İmam Hatip öğrencilerinin gönlüne dokunacak

ESÖNDER, Ramazan'ın manevi ikliminin yaşadığı bu özel günlerde "Askıda Gülücük" projesini hayata geçirdi.

"Bir gülücük bir gönüle, bir gönül insanlığa dokunsun!" sloganıyla başlatılan projede "gülücük" sahibi öğrenciler, kampanyaya katılan okullardaki psikolojik danışman ve rehber öğretmenler tarafından ihtiyaç durumlarına göre belirlendi.

Belirlenen öğrenciler daha sonra isimsiz olarak ESÖNDER askı listesine dahil edildi.

Hayır sahiplerinin ise derneği arayarak ya da doğrudan okul aile birlikleriyle iletişime geçerek zekat, fitre veya burs bağışlarını göndermeleri sağlandı.

Proje, 27 Mart 2025'e kadar devam edecek. Ramazan Bayramı'nın son haftasına kadar sürecek olan proje kapsamında okul aile birliği, okul psikolojik danışmanıyla iletişime geçerek bağışları gülücük sahibine ulaştıracak. Bağışlanan miktar karar defterine yazılacak.

Projeye destek olmak isteyen bağışçılar, 0 537 234 64 51 numaralı telefondan bilgi alabilecek.