İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2025 Cuma / 22 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9793
  • EURO
    41,4079
  • ALTIN
    3682.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Askıda Gülücük'' projesi İmam Hatip öğrencilerinin gönlüne dokunacak
Güncel

''Askıda Gülücük'' projesi İmam Hatip öğrencilerinin gönlüne dokunacak

Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği (ESÖNDER), Türkiye'de ilk defa 'Askıda Gülücük' projesi başlattı. Proje ile ilçedeki İmam Hatip okullarında eğitim gören tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerin bayrama mutlu girmesini amaçlanıyor.

HABER MERKEZİ21 Mart 2025 Cuma 17:22 - Güncelleme:
''Askıda Gülücük'' projesi İmam Hatip öğrencilerinin gönlüne dokunacak
ABONE OL

ESÖNDER, Ramazan'ın manevi ikliminin yaşadığı bu özel günlerde "Askıda Gülücük" projesini hayata geçirdi.

"Bir gülücük bir gönüle, bir gönül insanlığa dokunsun!" sloganıyla başlatılan projede "gülücük" sahibi öğrenciler, kampanyaya katılan okullardaki psikolojik danışman ve rehber öğretmenler tarafından ihtiyaç durumlarına göre belirlendi.

Belirlenen öğrenciler daha sonra isimsiz olarak ESÖNDER askı listesine dahil edildi.

Hayır sahiplerinin ise derneği arayarak ya da doğrudan okul aile birlikleriyle iletişime geçerek zekat, fitre veya burs bağışlarını göndermeleri sağlandı.

Proje, 27 Mart 2025'e kadar devam edecek. Ramazan Bayramı'nın son haftasına kadar sürecek olan proje kapsamında okul aile birliği, okul psikolojik danışmanıyla iletişime geçerek bağışları gülücük sahibine ulaştıracak. Bağışlanan miktar karar defterine yazılacak.

Projeye destek olmak isteyen bağışçılar, 0 537 234 64 51 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

  • esönder
  • önder
  • imam hatip

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.