Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) hiçbir faaliyeti olmayan pek çok daire başkanlığı ihdas edilerek atama yapıldığı ortaya çıktı. Sayıştay, yaptığı inceleme sonucunda teşkilat şemasında yer almayan, personeli, faaliyeti ve bütçesi bulunmayan birimlere yapılan atamaların kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığı anlamına geldiğini kaydetti. ASKİ'nin toplam 27 üst düzey yönetici pozisyonu (genel müdür, yardımcıları ve daire başkanları dâhil) bulunuyor. Sayıştay raporuna göre, teşkilat yapısında yer alan bazı daire başkanlıklarına mevzuata aykırı şekilde atamalar yapılıyor.

ATAMA YAPILMASI YASAK

Belediyelerdeki norm kadro kurallarını belirleyen yönetmelik gereği, faaliyeti olmayan birimlere kadro açılması ve atama yapılması yasak. Yeni Şafak'ın haberine göre, Ancak ASKİ'nin teşkilat yapısında hiçbir faaliyeti olmayan beş daire başkanlığının ihdas edildiği ve bu kadrolara atama yapıldığı tespit edildi. ASKİ yönetimi ise Sayıştay'a verdiği cevapta, söz konusu kadroların ABB Meclisi'nin 11 Ocak 2018 tarihli kararıyla ihdas edildiğini, atamaların da Su ve Kanalizasyon İdaresi Kanunu gereğince genel müdür teklifi, yönetim kurulu kararı ve belediye başkanı onayıyla yapıldığını bildirdi.

