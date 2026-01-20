“Aşkınan Koşan Yorulmaz” raflarda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yol haritası gün gün yazıldı

"Aşkınan Koşan Yorulmaz", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl boyunca gerçekleştirdiği programları gün gün aktararak, devlet yönetiminde ortaya konulan yoğun diplomasi ve liderlik temposunu gözler önüne seriyor. Kitapta resmi ziyaretlerden kabullere, zirvelerden telefon diplomasisine kadar tüm başlıklar detaylı şekilde yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlı sosyal medya hesabından "Aşkınan Koşan Yorulmaz" adlı esere ilişkin şu detaylara yer verdi:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca hazırlanan "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılında yurt içi ve yurt dışındaki tüm program ve çalışmalarını kronolojik olarak içermektedir. Eserde; yurt içi programlar, yurt dışı temaslar, uluslararası zirveler, etkinlikler, ülke ziyaretleri, kabuller ve liderlerle yapılan telefon görüşmeleri gün gün aktarılmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi, savunma, diplomasi, sosyal politikalar, sanayi ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen stratejik hamleler, reformlar ve vizyoner projelerin yer aldığı eser, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin geleceğini inşa eden adımların kapsamlı bir panoramasını kamuoyuna sunmaktadır.