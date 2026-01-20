İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2834
  • EURO
    50,7805
  • ALTIN
    6622.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • “Aşkınan Koşan Yorulmaz” raflarda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yol haritası gün gün yazıldı
Güncel

“Aşkınan Koşan Yorulmaz” raflarda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yol haritası gün gün yazıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Aşkınan Koşan Yorulmaz” kitabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışındaki tüm temaslarını kronolojik bir bütünlükle okuyucuyla buluşturuyor.

AA20 Ocak 2026 Salı 22:07 - Güncelleme:
“Aşkınan Koşan Yorulmaz” raflarda: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025 yol haritası gün gün yazıldı
ABONE OL

"Aşkınan Koşan Yorulmaz", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl boyunca gerçekleştirdiği programları gün gün aktararak, devlet yönetiminde ortaya konulan yoğun diplomasi ve liderlik temposunu gözler önüne seriyor. Kitapta resmi ziyaretlerden kabullere, zirvelerden telefon diplomasisine kadar tüm başlıklar detaylı şekilde yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlı sosyal medya hesabından "Aşkınan Koşan Yorulmaz" adlı esere ilişkin şu detaylara yer verdi:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızca hazırlanan "Aşkınan Koşan Yorulmaz" kitabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılında yurt içi ve yurt dışındaki tüm program ve çalışmalarını kronolojik olarak içermektedir. Eserde; yurt içi programlar, yurt dışı temaslar, uluslararası zirveler, etkinlikler, ülke ziyaretleri, kabuller ve liderlerle yapılan telefon görüşmeleri gün gün aktarılmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi, savunma, diplomasi, sosyal politikalar, sanayi ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen stratejik hamleler, reformlar ve vizyoner projelerin yer aldığı eser, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin geleceğini inşa eden adımların kapsamlı bir panoramasını kamuoyuna sunmaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.