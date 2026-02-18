İSTANBUL 10°C / 3°C
ASKİ'nin atıkları Ankara'nın içme suyuna karıştı! Bakanlıktan Ankara Büyükşehir için suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Havzası'nda tespit edilen kirlilik nedeniyle ASKİ'ye 2 milyon 98 bin lira idari para cezası uyguladı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'nin kolektör hattında meydana gelen taşmaların, Ankara'ya içme suyu sağlayan havzaya karışması nedeniyle 2 milyon 98 bin lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait atık su kolektör hattı üzerinde Yazıkara köyü, Üçpınar köyü ve Ümit köy mevkilerinde taşmalar tespit edildi.

Taşmaya bağlı arıtılmamış atık suyun Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'na karıştığı belirlendi.

İçme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğüne Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 98 bin lira idari ceza uygulandı ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

