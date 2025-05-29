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ASKON ile KADEM arasında işbirliği

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) arasında 'Güçlenen Kadın, Güçlenen Suriye' projesine ilişkin protokol imzalandı.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 14:57 - Güncelleme:
ASKON ile KADEM arasında işbirliği
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ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, proje; Suriye'nin yeniden inşası sürecinde ekonomik ve sosyal kalkınmada kadınların var oluşunu ve katkısını güçlendirmek amacıyla Türk tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün teknik desteğiyle uygun alanlarda konfeksiyon işleme atölyeleri kurulması ve bu yolla kadın odaklı bir ekonomik gelir modeli oluşturulmasını hedefliyor.

Söz konusu projenin ASKON ile KADEM arasında imza altına alınmasına ilişkin protokol töreni Kadın ve Demokrasi Derneği'nde düzenlendi.

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılımıyla düzenlenen törende, imzalar ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve KADEM Başkanı Canan Sarı tarafından atıldı.

Törende, Suriyeli kadınların hane gelirine katkı sunmasını ve iş gücünde yer alarak konfeksiyon üretimi gibi bir temel beceriyi kazanmasını hedefleyen projenin iki tarafa da hayırlı olması dilendi.

Projenin, Suriye ölçeğinde örnek bir model olması ve genişletilerek her iki ülke ekonomisine katkı sunması temennisinde bulunuldu.

  • ASKON
  • KADEM
  • işbirliği

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