''ASLAN'' tatbikatta dikkat çekti... Türk İKA'sına NATO'dan yakın takip

NATO, bu yılki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan 'Steadfast Dart 2026' kapsamında sergilenen Aselsan üretimi 'Aslan' insansız kara aracı hakkında paylaşım yaptı. Aslan'ın operasyonel kabiliyetlerine vurgu yapılırken NATO'nun ilgisi dikkat çekti.

AA22 Şubat 2026 Pazar 22:13 - Güncelleme:
NATO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Aslan" insansız kara aracının fotoğrafına yer verildi.

Paylaşımda, "Steadfast Dart 26 tatbikatı sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri, keşif, gözetleme ve birliklere destek için kullanılan insansız silahlı bir robot sergiledi." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan NATO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ASLAN'ın optimizasyonuna vurgu yapılırken şu ifadelere yer verildi;

"Başlıca gücü, kentsel ve yüksek tehdit ortamlarında keşif, gözetleme ve ateş desteği sağlarken personel güvenliğini artırmasında yatmaktadır. Sessiz hareket kabiliyeti, düşük silüeti ve modüler yük seçenekleri, çeşitli görev profillerine uyum sağlamayı mümkün kılar. Bu yetenekleriyle ASLAN, savaş alanında esneklik, operasyonel süreklilik ve risk azaltma sağlayan modern bir insansız kara sistemi temsil etmektedir."

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

