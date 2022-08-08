CHP'nin ABD temsilcisi, "Henri Barkey'in darbeden 3 gün sonra yemek yediği isim Aslı Aydıntaşbaş'tı" dedi, 'mahalle' karıştı.

Eski CIA Danışmanı Henri Barkey, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'ya yönelik "casusluk" suçlamasının gerekçeleri arasında gösterilen 18 Temmuz 2016'da Karaköy'deki akşam yemeğine ilişkin olarak açıklama yayımladı. Barkey o akşam Kavala ile değil gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yediğini söyledi.

ÖNCE YEMEĞİ REDDETTİ

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan 18 Temmuz 2016'da Henri Barkey ile yemek yiyen gazetecinin Aslı Aydıntaşbaş olduğunu söylemiş ve "Aslı Aydıntaşbaş çıkıp söylesin, bir insanla yemek yemek suç değildir ama haksızlığa sessiz kalmak suça ortak olmaktır" demişti. KRT muhabiri Sultan Eylem Keleş, Yurter Özcan'ın işaret ettiği Aydıntaşbaş'a iddiaları sormuş, Aydıntaşbaş, "Böyle bir iddia var ama bu olayla bir ilgim yok" demişti. Henri Barkey'i tanıyıp tanımadığı sorusuna "Herkes tanıyor, Washington'da büyükelçiliğe giden, yetkililerle, bakanlarla görüşen biriydi" diyerek yanıt vermişti. O gece ya da başka bir tarihte Barkey ile yemek yiyip yemediği sorusuna ise "Röportaj vermek istemiyorum" diye cevap vermişti.

RANDEVU AYDINTAŞBAŞ'LA

Barkey, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile iddianamede 'Kavala ile yemek yediği' iddia edilen geceyi anlatı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "18 Temmuz 2016 akşamı Karaköy Lokantası'nda arkadaşım, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile baş başa yemek yemek için gittim. Aynı akşam sivil toplum lideri Osman Kavala ile Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştık. Kendisi ile birkaç dakika sohbet ettikten sonra Aslı Aydıntaşbaş ile yemeğe oturdum."

AYDINTAŞBAŞ'TAN YANIT

Barkey'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydıntaşbaş, "Bu zamana kadar Osman'la ilgili bir dizi mesnetsiz iddiayı çürütmek için avukatlardan gelen her türlü bilgi paylaşımı talebini reddeden bu şahsın, şimdi konuşması, manidardır" dedi. Aydıntaşbaş'ın açıklaması şöyle: "Polemik yaratmamak için ve Osman Kavala'nın bilgisi dahilinde sessiz kaldım. Şahsıma yönelik ortaya atılan mesnetsiz iddiaları üzüntüyle karşılıyor, buna alet olanları insafa davet ediyorum."

İNKAR EDİNCE KONUŞMUŞ

Aydıntaşbaş'ın bu sözlerinin ardından Henri Barkey de Halk TV'ye açıklama yaptı. Barkey, açıklama yapmasının arkasında Aslı Aydıntaşbaş'ın o geceyle hiçbir ilişkisinin olmadığını söylemesinin yattığını belirtti. Barkey, "Aslı Hanım onun hakkında kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıya olduğunu iddia ediyor. Ben o gece Aslı Hanım'la yemek yedim, doğru olan da bu. O iddianame çıktığında da Aslı Hanım'ın adını görmeyince onun başına bela gelmesin diye onun ismini Atlantic mecmuası için yazdığım makalede kullanmadım. Şimdi benim onu ifşa ettiğimi ima ediyor. Halbuki onun ismi internette başkaları tarafından ortaya atıldı" dedi.