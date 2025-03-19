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Aslı Baykal'dan İmamoğlu'nun gözaltı kararı hakkında çarpıcı yorum: Ülkenin çok yararına ve temiz siyaset için büyük adım

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gözaltı kararına ilişkin, 'Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil, çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek' dedi.

IHA19 Mart 2025 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
Aslı Baykal'dan İmamoğlu'nun gözaltı kararı hakkında çarpıcı yorum: Ülkenin çok yararına ve temiz siyaset için büyük adım
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya platformu X'te paylaşımda bulundu.

Aslı Baykal açıklamasında "Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil. Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi, bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi. Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil, çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip, tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek" ifadelerini kullandı.

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