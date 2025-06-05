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Aslı Baykal'dan Özel'e ''Gürlek'' tepkisi: İkbalini kaybetme korkusu içinde

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Baykal, Özel'in dokunulmazlık zırhının arkasına sığındığını ifade etti. Öte yandan Baykal, Özel'in çırpınışlarını “İkbalini kaybetme korkusu” olarak niteledi.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2025 Perşembe 18:50 - Güncelleme:
Aslı Baykal'dan Özel'e ''Gürlek'' tepkisi: İkbalini kaybetme korkusu içinde
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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert eleştirilerde bulundu.

Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Baykal, Özel için "Siyasetçi desen uymuyor, kabadayı desen uymuyor, Dokunulmazlığı sırtına giymiş atıp tutuyor. Sonra korkuyor, dönüp halka soruyor var mısınız? Sanırsın bayram öncesi Filistin'e destek olmak için Netanyahu'ya atıp tutuyor." dedi.

"O YÜREK VARSA TABİİ"

Özel'in siyasette kaba kuvvet kullandığına dikkat çeken Baykal, "TBMM'ye versin dilekçesini dokunulmazlığını kaldırtsın. Sonra 'var mısınız' diyerek ateşe atmaya çalıştığı halktan birisi gibi olsun ve hevesli olduğu işlere girişsin. O yürek varsa tabii." ifadelerini kullandı.

Baykal sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

Siyasetçi desen uymuyor, kabadayı desen uymuyor. Dokunulmazlığı sırtına giymiş atıp tutuyor. Sonra korkuyor, dönüp halka soruyor var mısınız? Sanırsın bayram öncesi Filistin'e destek olmak için Netanyahu'ya atıp tutuyor. Meğer ikbalini kaybetme korkusu içinde, partiyi sarmış yolsuzluk ağını açığa çıkaran Cumhuriyet Başsavcısı'na atıp tutuyormuş. Hiç şüphe yok ki, yolsuzluk ağının çözülmesi ortadan kaldırılması Ağın içerisinde yer alanların çok zararınadır Ama halkın yararınadır, CHP'nin yararınadır. Madem siyaset yerine kaba kuvvet kullanmayı seviyor; TBMM'ye versin dilekçesini dokunulmazlığını kaldırtsın. Sonra 'var mısınız' diyerek ateşe atmaya çalıştığı halktan birisi gibi olsun ve hevesli olduğu işlere girişsin. O yürek varsa tabii.

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