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Aslı Baykal'dan Yılmaz Özdil yorumu: Kılıçdaroğlu muhalefetteyken ifade özgürlüğünü yok etti

'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır” dedikten sonra CHP'lilerin hedefi haline gelen gazeteci Yılmaz Özdil önce genel müdürlüğünü üstlendiği Sözcü TV'den ardından Sözcü Gazetesi'nden istifa etti. Özdil'le ilgili açıklama yapan Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun daha muhalefetteyken bile ifade özgürlüğünü yok ettiğini belirtti.

10 Mart 2023 Cuma 12:09 - Güncelleme:
Aslı Baykal'dan Yılmaz Özdil yorumu: Kılıçdaroğlu muhalefetteyken ifade özgürlüğünü yok etti
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamalarla Millet İttifakı'nda gündem olan gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'lilerin hedef tahtası oldu.

'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır" dedikten sonra CHP'lilerin hedefi haline gelen gazeteci Yılmaz Özdil önce genel müdürlüğünü üstlendiği Sözcü TV'den ardından Sözcü Gazetesi'nden istifa etti.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Özdil'in Sözcü gazetesinden ayrılmasına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Baykal Twitter hesabından şöyle yazdı: Çok sevilen ve yıllardır hükümeti eleştiren yazılar yazan Özdil ne zaman ki muhalefeti hafifçe eleştirdi, o dakikada işinden ayrıldı. İfade özgürlüğünün artmasını isterken, önümüze dayatılan blok ve adayı daha muhalefetteyken bile ifade özgürlüğünü yok ediyor. Anlayana.

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