  • Asri mezarlıkta gizemli son! 2 genç araç içinde ölü bulundu
Güncel

Asri mezarlıkta gizemli son! 2 genç araç içinde ölü bulundu

Osmaniye'de asri mezarlıkta park halindeki araçta iki genç ölü bulundu. Olayın intihar mı cinayet mi olduğu belirlenemezken çevredeki kameralar inceleme altına alındı.

21 Aralık 2025 Pazar 09:28
ABONE OL

Osmaniye'de asri mezarlık içerisinde park halindeki bir otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu yönünde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir araçta hareketsiz yatan iki kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araç içerisinde bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.'nin (17) hayatını kaybettiği belirlendi. Gençlerin cenazeleri, olay yerinde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın cinayet ya da intihar olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatan polis ekipleri, mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

