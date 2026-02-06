İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6197
  • EURO
    51,4733
  • ALTIN
    6847.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Asrın felaketi'' hastane kamerasında! Yüzlerce kişi can havliyle böyle kaçtı
Güncel

''Asrın felaketi'' hastane kamerasında! Yüzlerce kişi can havliyle böyle kaçtı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan 7,6 büyüklüğündeki deprem anı ve sonrasının yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, depremle hastanedeki yüzlerce kişinin can havliyle binadan dışarı kaçma anları yer alıyor. Kimi hastaların sedyelerle, kimisinin tekerlekli sandalyeyle, kimisinin serumla dışarı çıktığı hastaneden bir kadının da emekleyerek çıkması dikkati çekiyor.

AA6 Şubat 2026 Cuma 13:42 - Güncelleme:
''Asrın felaketi'' hastane kamerasında! Yüzlerce kişi can havliyle böyle kaçtı
ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin en büyük hasar verdiği yerlerden biri de Malatya oldu.

Söz konusu tarihte Elbistan ilçesi merkezli 13,24'de yaşanan deprem, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, 7,6 büyüklüğündeki depremle hastanedeki yüzlerce kişinin can havliyle binadan dışarı kaçma anları yer alıyor.

Kimi hastaların sedyelerle, kimisinin tekerlekli sandalyeyle, kimisinin serumla dışarı çıktığı hastaneden bir kadının da emekleyerek çıkması dikkati çekiyor.

Yürümekte zorluk çekenlerin birbirine yardım ettiği gözlenen görüntülerde, karlı ve soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşların battaniye dağıttığı görülüyor.

Görüntülerde, 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından hastaneye girmek isteyen bazı kişilerin yaşanan artçılarla korkup kaçtığı anlar da yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.