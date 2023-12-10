''Asrın felaketi'' sonrası Türkiye ve Çin'den işbirliği kararı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uluslararası işbirliğini güçlendirecek adımlar atıyor.

Bu kapsamda TÜBİTAK, Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) ile İkili İşbirliği Programı'nı hayata geçirdi. Programın çağrı sonuçlarına göre, Türk ve Çinli akademisyenler, yıkım atıklarının geri dönüştürülmesinden deprem sonrası stratejilerin geliştirilmesine, arama kurtarma İHA'larından temel kablosuz iletişim teknolojilerine kadar çeşitli konularda 8 projeyi hayata geçirecek.

- BİNALARIN DEPREM DAYANIKLILIĞININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMA



Programın çağrı sonuçlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Akkar ve Tongji Üniversitesinden Chaolie Ning, Kahramanmaraş depremlerinden öğrenilen derslerin uygulamalarına yönelik bir projeyi hayata geçirecek.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Bozer ve Guangzhou Üniversitesinden Yun Zhou da betonarme binaların deprem dayanıklılığının ve deprem sonrası değerlendirme stratejilerinin geliştirilmesi konusunda çalışma yapacak.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baki Öztürk ve South China Teknoloji Üniversitesinden Chunwei Zhang da "Yeni ve Mevcut Yapılar için Yenilikçi Temel İzolasyon ve Sönümleme Sistemleri Yoluyla Sismik Direnci Geliştirme" başlıklı projeye birlikte imza atacak.

- İLETİŞİM VE ARAMA KURTARMA PROJELERİ



Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Kaplan ve Nantong Üniversitesinden Yongwei Zhang ise iletişim teknolojisine dayalı arama ve kurtarma İHA'ları konulu projeyi yürütecek.

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Panayırcı ve Southwest Jiaotong Üniversitesi Zheng Ma da "Deprem Afetinden Sonra Dağlık Alanlarda İHA Acil Durum İletişim Ağları için Temel Kablosuz İletişim Teknolojileri Araştırması"nı gerçekleştirecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi (İTÜ) Doç. Dr. Çağlar Akkaya ile Southeast Üniversitesinden Tianyu Xie de deprem sonrası beton yapıların inşaat ve yıkım atıklarının geri dönüştürülmesi için "Çok Ölçekli ve Çok Fonksiyonlu Ünite Tabanlı Teknikler" konusunda çalışma yapacak.

Yine bu iki üniversiteden Doç. Dr. Zeynep Değer ve Decheng Feng de deprem bölgelerindeki binaların hızlı hasar tespiti, verimli onarımı ve güçlendirilmesine yönelik temel teknolojilere ilişkin araştırma yürütecek.

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki ise Tongji Üniversitesinden Xianglin Gu ile dolgu duvarlı mevcut betonarme çerçevelerin sismik değerlendirilmesi ve yenilikçi bir yöntemle güçlendirilmesi için bir projeyi hayata geçirecek.