'Asrın felaketi'nde 10. gün... Son vefat sayısı açıklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

10 ili vuran depremin 10. günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

TBMM Başkanı Şentop: Diyarbakır'da arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları bitmek üzere.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana İncirlik Üssü'ndeki Lojistik Koordinasyon Merkezinden nakliye uçuşların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 53'e yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 124 şüpheli tutuklandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirterek, Türkiye ve Suriye'ye 37 milyon kron (yaklaşık 3 milyon 558 bin dolar) yardım gönderdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 124 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi ile proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekiplerinin Türkiye ve Suriye'de, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere en erken yardım edenler arasında bulunduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı Rusya Acil Durumlar Bakanlığına teşekkür etti

Bakan Özer: Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı

Bakan Özer: Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmete geçti

11:20 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 387 bin 346 binada yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 11 bin 114 binada yer alan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binada yer alan 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer 762 bin 627 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

10:49 Adıyaman'daki İsias Otel'in deprem nedeniyle yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında otel sorumlusu 4 kişi gözaltına alındı.

10:43 Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Delillendirmeler bütün binalarda devam etmektedir. Bunlar yapılmadan herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır.' dedi.

10:22 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Şu anda arama kurtarma ekibi bakımından sahada bulunan ülke sayısı 76, personel 7 bin 607, ekip göndermesi beklenen 2 ülke daha var. 712 personel daha gelecek. Şu ana kadar 12 ülkeden arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler.

10:20 Emniyet Genel Müdürlüğü: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 613 hesap yöneticisi tespit edildi, 293'ü hakkında adli işlem başlatıldı. 78 şahıs gözaltına alındı, 20'si tutuklandı. Dolandırıcılığa yönelik hazırlanan internet sitelerinin kapatılması sağlandı.

10:19 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), depremin etkilediği illerdeki "kronik hasta raporları" bitenlerin rapor sürelerini 30 Haziran'a kadar uzattı.

10:17 MEB: 5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

10:15 Kahramanmaraş'ta 222. saatte enkazdan bir kişi kurtarıldı.

09:58 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye 60 yardım uçağı gönderdiği bildirildi.

08:40 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 6 bin 908 vatandaştan 1383'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 5 bin 525'i taburcu edildi.

07:53 Kolombiya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan insani yardım malzemeleri Türkiye'ye gönderildi.

06:00 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgeye giden 38 kişiden oluşan Litvanyalı arama kurtarma ekibi, askeri kargo uçağıyla Adıyaman'dan İstanbul'a getirildi.

02:03 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Pakistan ve Kanada'dan gönderilen 11 TIR insani yardım malzemesi, askeri kargo uçağıyla Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı'na gönderildi

01:39 Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören vatandaşlar için Sırbistan'da toplanan yardımlar, Belgrad'dan Türkiye'ye gönderildi.

01:02 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

00:45 Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

00:42 Uşak'tan gönüllü 24 sağlık çalışanı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da görev yapmak üzere dualar eşliğinde yola çıktı.

00:37 Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında görev yapan Bursa Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri, buldukları para ve ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

00:09 Gürcistan'ın, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye'ye rotasyon amacıyla yeni bir arama kurtarma ekibi gönderdiği bildirildi.



23:49 Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi."