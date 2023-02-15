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'Asrın felaketi'nde 10. gün... Vefat sayısı 35 bin 418'e yükseldi

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

15 Şubat 2023 Çarşamba 01:34 - Güncelleme:
'Asrın felaketi'nde 10. gün... Vefat sayısı 35 bin 418'e yükseldi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

10 ili vuran depremin 9. günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

23:49 Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi."

  • asrın felaketi
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