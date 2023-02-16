'Asrın felaketi'nde 11. gün... İşte bölgede yaşanan son gelişmeler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

11 ili vuran depremin 11. günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Japonya'da Türk gurbetçiler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Japon ekibi, ülkelerine dönüşte alkışlarla karşıladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri Hatay'ın köylerine yardım malzemesi taşımaya devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler Hatay'ın köylerine çadır, kuru gıda, içecek, temizlik malzemeleri ve bebek malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.

ABD'nin New York eyaletinde, Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Long Island bölgesinde düzenlenen etkinlikte Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Nassau Belediye Binasındaki etkinliğe katılan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de konuşma yaptı.

Bulgaristan Kızılhaçı Başkanı Hristo Grigorov, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Enkazların altından sadece bir kişi bile sağ çıkarsak, tüm çabalara değer. Gücümüz birliğimizden doğar." dedi.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, bir dijital panoda "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli mesajlara yer verildi.

Meksika'nın, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan uluslararası kampanya kapsamında gönderdiği 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı.

Amasya'nın Suluova ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgeye giderek yıkılan binaların enkazından canlar kurtaran 110 maden işçisi memleketlerine döndü. Çalıştıkları madenin önünde karşılanan kahraman madenciler enkaz altında yaşadıklarını anlatırken depremzedelerin yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını söyledi.

01:17 Suudi Arabistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedelere destek vermek amacıyla 11'inci yardım uçağını gönderdiğini duyurdu.

00:30 Depremlerden etkilenen afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ve Türk Kızılay'ın ilan ettiği hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecek. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak.

00:11 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheliden aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

00:05 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan 1457, tedavisi devam eden 755 çocuğun olduğunu bildirdi.