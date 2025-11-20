İSTANBUL 24°C / 14°C
Güncel

Asrın felaketinde 169 kişiye mezar olmuştu: Emlakbank 1. Etap Konutları davası ertelendi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 3'ü tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20 Kasım 2025 Perşembe 17:34
Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, adli kontrol tedbirindeki tutuksuz sanıklar Mehmet Ö, Mehmet İhsan A. ve Erten E. gelmedi, avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 4 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

