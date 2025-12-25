İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8485
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asrın felaketinde 40 kişiye mezar olmuştu... Özpolatlar Sitesi davasında hapis cezası
Güncel

Asrın felaketinde 40 kişiye mezar olmuştu... Özpolatlar Sitesi davasında hapis cezası

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, 40 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı Özpolat Sitesi'nin 2 bloğunun yıkılmasına ilişkin yargılanan tutuksuz sanık H.B.Ö.'ye 15 yıl hapis cezası verildi.

AA25 Aralık 2025 Perşembe 12:55 - Güncelleme:
Asrın felaketinde 40 kişiye mezar olmuştu... Özpolatlar Sitesi davasında hapis cezası
ABONE OL

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Savcılık mütalaasında, binanın müteahhidi, fenni mesulü ve statik proje müellifi inşaat mühendisi H.B.Ö.'nün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise 2 bilirkişi raporu arasında çelişki bulunduğunu, belediye yetkililerinin de bu davada yargılanması gerektiğini, binanın ikinci depremde yıkıldığını, yetkililerce uyarı yapılmasına rağmen binaya girildiğini, mütalaayı ve tutuklama taleplerini kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, binanın yapım aşamasında ilişiği bulunan belediye görevlileri hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılınca suç duyurusunda bulunulmasına, sanık H.B.Ö.'ye 15 yıl hapis cezası verilmesine, tutuklama hükmünün geriye bırakılmasına hükmetti.

Kahramanmaraş merkezli depremde, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde 8 bloklu Özpolat Sitesi'nin iki bloğunun yıkılması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık H.B.Ö. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.