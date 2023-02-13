'Asrın felaketi'nde 8. gün: Can kaybı sayısı açıklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

10 ili vuran depremin 8'inci günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

10:06 Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), evleri depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin kuruma hasar bildirimi yapması ile ilgili bir zaman sınırlamasının bugüne kadar hiç uygulanmadığını ve uygulanmayacağını duyurdu.

10:03 Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı.

10:00 MSB: Hatay'da görev yapan 8'inci Komando Tugayımız, yaralarımızı sarmak için bölgede aralıksız görev yapıyor. Mehmetçiklerimiz tarafından kentteki vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı ilk günden bu yana gece gündüz demeden devam ediyor.

09:58 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 4 bin 660 yaralıdan 3 bin 389'u taburcu edildi, 1271 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

09:25 Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

09:15 Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.

08:44 Depremin 172'nci saatinde Kahramanmaraş'taki Aydın Apartmanı'nda anne, kızı ve bir bebek ile temas kurulduğu öğrenildi. Ekipler, 3 kişinin yer tespiti için çalışıyor.

08:35 Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ABD'deki Türk Büyükelçiliğinin ve Türk toplumunun önderliğindeki yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin organize ettiği yardım kampanyası kapsamında, depremzedeler için toplanan giyecek, sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri, Kaliforniya'nın San Francisco Uluslararası Havaalanı'ndan THY'nin kargo seferleriyle depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

08:19 Depremde zarar gören Hatay Havalimanı pistinin, onarılmasının ardından depremin yaşandığı günden bu yana Hatay'dan İstanbul Havalimanı'na ilk tahliye uçuşu gerçekleşti. Gece saatlerinde Hatay'dan havalanan AFAD gönüllülerini ve depremzedeleri taşıyan TK6946 sefer sayılı Boeing tipi yolcu uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesiyle depremzedeler tahliye edildi.

08:00 Kahramanmaraş merkezli depremin 167. saatinde güzel haber geldi. Bir depremzede, ekiplerin açtığı alandan yürüyerek kendisi çıktı. Kurtarılma anları sonrası büyük bir sevinç yaşandı.

06:04 170. saatte Gaziantep'te Sibel Kaya isimli bir kadın enkazdan kurtarıldı.

04:43 ABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

03.48 Adıyaman'da enkaz altında kalan 60 yaşındaki kadın 166 sonra kurtarıldı.

01:30 Türk Hava Yolları, onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlara yeniden başladı

01:01 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazarcık'ta arama kurtarma bitti, 2 merkez ilçemizde arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

23:54 Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 7 aylık Hamza bebek, 140 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.