Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu felaket Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Her iki depremin birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler olduğu kaydedildi.

10 ili vuran depremin 9. günündeki arama kurtarma çalışmalar ise aralıksız sürdürülüyor...

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Hatay'da depremin 203. saatinde enkaz altında kalan 40 yaşlarında bir kadın sağ olarak kurtarıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Kahramanmaraş merkezli depremler için "DSÖ Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz." dedi

Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan 26 yaşında bir kadın, 201. saatte enkaz altından çıkarıldı

EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 531 hesap yöneticisi tespit edildi, 221'i hakkında adli işlem başlatıldı. 64 şahıs gözaltına alındı, 17'si tutuklandı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 974 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraşlı merkezli depremden etkilenen bölgelerin, ağır hasarlılar yerler hariç, yüzde 95'ine su verildiğini bildirdi.

Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 26 şüpheli gözaltına alındı.

13:27 Gürcistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 100 tondan fazla insani yardım gönderdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Türkiye ve Suriye'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde bulunan Rus arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Hatay'da depremin 201. saatinde 26 yaşındaki Mine Akgül enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki (KKTC) BRT kanalında, Türkiye'deki deprem bölgelerinde konteyner kent kurulması amacıyla "Türkiye için tek yürek-Acımız bir yasımız bir" sloganıyla özel yayın gerçekleştirilecek.

Mısır'da yaşayan Türk iş adamları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen bölgelere 5,5 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'de deprem bölgesindeki ayni yardım çalışmalarında tıbbi destek ve acil barınma ihtiyacına odaklandıklarını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Ankara'ya getirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, deprem bölgesindeki çalışmalarından dolayı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılamayacağı öğrenildi.

12:27 Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını bildirdi



Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde yıkılan ve 14 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı

11:30 Rusya'dan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin mağdurlarına destek amacıyla 36 ton insani yardım gönderildi.

11:27 Milli Eğitim Bakanlığı, depremzede çocukların uzun süreli travma etkilerini azaltmak için psikososyal destek veriyor.

11:00 Milli Savunma Bakanı Akar: Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır.

10:39 Türkiye'yi sarsan yüzyılın depreminde dışarıdan yardım yapan ülkelerden Japonya, sahra hastanesi kurulumu için 75 doktor ve sağlık görevlisinin bulunduğu ekibi Gaziantep'e gönderdi.

10:00 Adıyaman'da enkaz altında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer 198 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

09:45 Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta ara vermeden devam ettiği çalışmalarında 51 kişiyi sağ olarak çıkarmayı başarırken, 655 kişinin cansız bedenine ulaştı.

09:25 Kahramanmaraş'ta depremin 198. saatinde 1 kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı.

09:24 Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki Muhammed Enes 198 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

09:15 Daha önce İstanbul'dan arama kurtarma ekiplerinden oluşan 3 bine yakın emniyet personelini deprem bölgesine gönderen İstanbul Emniyeti, 13 konteyner, 10 mobil tuvalet ve banyo konteyneri, 16 bin 543 parça kışlık kıyafet ile yaklaşık 8 ton gıda malzemesinin de içinde olduğu 32 tırdan oluşan yardım konvoyunu yola çıkardı.

09:10 197. saatte umutlu bekleyiş: Kahramanmaraş'ta 2, Adıyaman'da 1 kişi bekleniyor.

08:55 "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'a getirilen 5 bin 939 yaralıdan 4 bin 575'i u taburcu edildi, 1364 depremzedenin ise tedavisi sürüyor.

08:33 Kolombiya, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere uzman ekip, 8 köpek, veteriner, teknolojik arama ekibi, yapı mühendisleri ve lojistikten oluşan 45 personel gönderdi.

08:20 MSB: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, destek için ülkemize gelen kardeş ülkemiz Özbekistan'ın arama-kurtarma ekibiyle Hatay'da bir araya gelerek kendilerine destekleri için teşekkür etti.

08:00 9. günde enkazdan yaşam belirtisi: Hatay Antakya'daki enkazda ses ve ısı taraması yapılıyor.

07:00 ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

04:40 Lübnan'daki Müstakbel Hareketi lideri Ahmed el-Hariri, uluslararası çabaların, Türkiye ve Suriye'de depremlerin yol açtığı yıkımların yeniden imar edilmesi için sürdürülmesi çağrısında bulundu.

04:15 Türkiye, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini bilgilendirdi.

03:16 Azerbaycan'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Kardeş Kömeği" platformunun organizasyonunda toplanan battaniye, giysi ve temel kuru gıda malzemelerinin yüklendiği 4 tır Adıyaman'ın Kahta ilçesine ulaştı.

03:04 Adana'daki deprem bölgesinde çalışmalara katılan 60 kişilik askeri ve sivil ekip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla İstanbul'a getirildi

02:22 Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Almanya'dan arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden ekipler, görevlerini tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

00:42 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak.



00:10 Bosna Hersekli bir arama kurtarma ekibi daha "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara destek vermek için Türkiye'ye uçtu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

23:03 Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi.