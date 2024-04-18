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Güncel

Asrın felaketinde bine yakın insana mezar olmuştu: İlk duruşma bugün

Hatay'da asrın felaketinde bine yakın insana mezar olan Antis Yapı Rönesans Rezidans'a ilişkin dava, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmayla başladı.

IHA18 Nisan 2024 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
Asrın felaketinde bine yakın insana mezar olmuştu: İlk duruşma bugün
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Asrın felaketinde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin yok ettiği Antakya ilçesinde en çok ölüm Ekinciler Mahallesi'nde 'Cennetten bir köşe' vaadiyle satılan Antis Yapı Rönesans Rezidans'ta yaşanmıştı. Bine yakın insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Antis Yapı Rönesans Rezidans, depremde saniyeler içinde yerle bir olmuştu.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Antis Yapı Rönesans Rezidans ile ilgili dava bugün görülen ilk duruşma ile başladı.

Antis Yapı Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşların da yer aldığı duruşmaya rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden, Ö.A., M.H.E. ve B.S. ise mevcutlu olarak katıldı.

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