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Asrın felaketinde hasar almıştı: Kilis Çalık Camisi ibadete açılıyor

Kilis'in tarihi yapılarından biri olan ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde büyük hasar gören Kilis Çalık Camisi, restorasyonun ardından yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 16:35 - Güncelleme:
Asrın felaketinde hasar almıştı: Kilis Çalık Camisi ibadete açılıyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden (VGM) yapılan açıklamaya göre, depremin hemen ardından camide başlatılan hasar tespit, restorasyon planlaması, projelendirme ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Yarın cemaate kapılarını açacak cami, Kilis Merkez Hacıilyas Mahallesi'nde 1682'de Hacı Ali Bin Mehmet Ağa (Çalık Hacı Ali) tarafından inşa edildi. Cami, Mevlevi sikkesi şeklindeki kitabe, süslü batı cephesi ve döneminin sanatsal çizgilerini taşıyan eşsiz mimarisiyle dikkati çekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri kontrolünde, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan caminin minaresi yeniden yapıldı. Paslanmaz çelikle güçlendirilen camide, statik projeler doğrultusunda duvarlarda enjeksiyon uygulaması yapıldı.

Ayrıca, harim çatısı ve iç mekanın tüm yapısal unsurları güçlendirilerek, cami içindeki ahşap elemanlar ve müştemilat odaları titizlikle onarıldı.

DEPREMDEN BU YANA AÇILAN VAKIF ESER SAYISI 18'E ULAŞACAK

Mekanik ve elektronik sistemlerdeki yenileme çalışmalarıyla cami, modern ibadet alanı olarak halkın hizmetine hazırlandı.

Restorasyon sürecinde 3 asırlık caminin geleneksel yapısına sadık kalındı. Cami, deprem sonrası güçlendirme unsurlarıyla daha güvenli hale getirildi.

Kilis Çalık Camisi'nin açılmasıyla Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te depremden bu yana açılan vakıf eser sayısı 18 olacak.

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