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Asrın felaketinde muhalefet sınıfta kaldı! Siyasal İletişimci Aktay: Kim size engel oluyor?

24 TV ekranlarında yayınlanan Açık Görüş programına konuk olan Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, 6 Şubat depremlerine ilişkin açıklamasında muhalefeti eleştirerek, 'Biz, artık muhalefetten algıyla değil, hizmetle siyasette muhalefet yapmasını bekliyoruz. Birinci çıktınız, gücünüz var; hizmet edin ki biz de sizi takdir edelim. Kim size engel oluyor?' dedi.

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 22:42 - Güncelleme:
Asrın felaketinde muhalefet sınıfta kaldı! Siyasal İletişimci Aktay: Kim size engel oluyor?
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Gazeteci Murat Çiçek moderatörlüğünde yayınlanan Açık Görüş programının bu haftaki konukları, AHBVÜ Öğr. Üy. Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, İst. Aydın Üni. Öğr. Görevlisi Yeliz Albayrak, Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay ve İletişimci-Yazar Ali Saydam'dı.

Programda asrın felaketine ilişkin açıklamalarda bulunan Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk günden itibaren, sadece inşaat süreci değil, işte arama-kurtarma, yardım, oradaki birçok insanın çocuklarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların psikolojisi, aile birçok konuda inanılmaz bir hizmet sunduk. Böylesi geniş kapsamlı bir depreme. Ama ne yaptı peki bu muhalefet dediğimiz 'istemezük' diyenlerin ama hiçbir şey kabul etmeyen ve birçok belediyeyi alanlar ne yaptı? Biz görebildik mi?" diye sordu.

Aktay ayrıca, "Kendilerini böyle muhalefet gibi gösterme çabasını hep neyin altına saklıyorlar, bir mağduriyetin altına. Her defasında öyle" diye konuştu.

PARTİZAN MUHALEFET VURGUSU

Muhalefetin, 'muhalefet' kavramını hala oturtamadığını belirten Aktay, "Onların muhalif olmak devletin belli politikalarına, siyasetine, yaptığı hizmetlere muhalif olabilirsiniz ama onların muhalefetinde tamamen partizanca yani AK Parti'ye karşı ve Cumhur İttifakından dolayı MHP'ye karşı başlatılmış bir muhalefet anlayışı var. Sürekli her koşulda ama" diye konuştu.

KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGINI

78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının CHP'li Bolu Belediyesi'nde yaşandığını hatırlatan Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay, "Onların belediyesinin olduğu bir şehirde çıt çıkmıyor adamlarda. Ne çıkıyor 'erken seçim', yok 'ön seçim' böylesine Türk siyaseti gerçekten tanıklık etmedi. Bu muhalefet anlayışı değil" ifadelerini kullandı.

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