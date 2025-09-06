İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asrın felaketinden asrın ihyasına: Hataylıların gözyaşları diniyor
Güncel

Asrın felaketinden asrın ihyasına: Hataylıların gözyaşları diniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki törene katılarak Hatay'a canlı bağlantı gerçekleştirdi. Hatay'ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde düzenlenen törende, depremzedeler için yapılan 18 bin 348 bağımsız bölümün hak sahipleri açıklandı. Çekilen 8'inci kuralarla birlikte, bugüne kadar toplam 86 bin 754 vatandaşın hak sahipliği netleşti.

AA6 Eylül 2025 Cumartesi 20:21 - Güncelleme:
Asrın felaketinden asrın ihyasına: Hataylıların gözyaşları diniyor
ABONE OL

Malatya'da "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'ndeki programa canlı bağlantıyla katıldı.

Buradaki törende ise Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, TOKİ Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri, kurada adı çıkan bazı hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Kentteki törenle, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapılan 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin hak sahibi belirlendi.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırların felaketinden asırların ihya, inşa operasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ve liderliğinde bir seferberlik ruhuyla devam ettiğini söyledi.

Bugün de 8'inci kuranın çekildiğini anımsatan Masatlı, "Anahtarları hak sahiplerine teslim etmeye başladık. Bizim bugün 18 bin 348 bağımsız bölümün hak sahipleri belli oldu. Toplamda da şu ana kadar 86 bin 754 vatandaşımıza biz bu manada hak sahipliğini belirlemiş olduk. İnşallah bundan sonra da diğer kuralarda da çalışmalarımıza ve anahtar teslimlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Hatay'da konut yapımlarının yanı sıra eğitim, sağlık, altyapı gibi önemli projelerin de devam ettiğini vurgulayan Masatlı, kentin deprem öncesine göre daha iyi olması için çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü kaydetti.

CHP'nin "muhtar" algısı çöktü

Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğrattık

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde tarih yeniden yazılıyor
  • hatay
  • deprem bölgesi
  • konut teslimi

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.