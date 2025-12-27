Asrın felaketi asrın inşasına dönüştü. Türkiye el ele yürek yüreğe 11 ili ayağa kaldırdı. Deprem bölgesinde 455 bininci konutun anahtar teslimi Hatay'da yapıldı. Hatay'da gerçekleştirilen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

ASRIN İNŞASINDA TARİHİ EŞİK

Asrın felaketinin ardından başlatılan asrın inşa seferberliğinde tarihi bir eşik daha geride bırakıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düzenlenen törende 455 bininci afet konutunun anahtarını depremzede ailelere teslim etti. Tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaştı. Hatay'daki törende hem eleştirilere net mesajlar verildi, hem de Türkiye'nin yeniden ayağa kalkışının fotoğrafı çizildi.

Star Gazetesi Yazarı Cüneyd Altıparmak, 11 ildeki asrın inşasında ilişkin 24 TV'de ekranlara gelen "Asrın İnşası Özel Yayını"nda değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerden sonra bir takım kişilerin "Yaptığımız iyiliklere yazıklar olsun" paylaşımlarına değinen Altıparmak, "Bu durum bazı kesimlerce benimsense de birçok kimse tarafından da içten içe kabul edilmeyen bir şey." dedi.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI KABUL ETMEK GEREKİR"

6 Şubat 2023'teki depremler hakkında konuşan Altıparmak, hiç kimsenin bu kadar geniş bir alanda böyle büyük bir depremin olacağını tahmin edemediğini söyledi.

Altıparmak, hiçbir planlama ve ölçmede iki fayın 1 saat arayla kırılacağının görülmediğine değinerek, olağanüstü bir durumun olduğunu ifade etti.

"Devlet bu enkazın altında kaldı" sözlerine tepki gösteren Altıparmak açıklamasının son kısmında, "Bu deprem birçok Avrupa ülkesinde yaşansaydı, çok daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalınabilirdi. Bunu da görmek gerekiyor. Türkiye'nin bu süreçte ortaya koyduğu başarıyı kabul etmek gerekir." ifadelerine yer verdi.