Asrın felaketinden asrın inşasına: Hatay'da 225'inci okul hizmete alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentteki bazı okul binaları da zarar görmüştü. Asrın felaketinde Hatay'da bin 604 eğitim kurumundan 210 tanesi deprem anında yıkılmış, 180 tanesi orta hasar almıştı. Orta hasar alan yapılardan 141 tanesinde güçlendirme kararı alınmıştı. Depremin izlerinin silindiği kentte yeni eğitim yuvaları inşa edilmeye devam ediliyor. Antakya ilçesinde yapımı tamamlanan 20 derslikli Alazı İlkokulu, Vali Mustafa Masatlı'nın katılımıyla hizmete açıldı.

Depremden sonra inşası tamamlanan 225'inci okulun açılışında konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "6 Şubat asırların felaketinden sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yürütülen dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında; bizler de eğitim Hatay'ımıza nefes oluyor dedik ve bir seferberlik ruhu içerisinde afette Hatay modeli kapsamında çalışmalarımıza başladık.

Bununla ilk olarak 927 okulumuzu büyük onarımdan geçirmiştik. Diğer taraftan 145 okulumuzda orta hasarlı olduğu için güçlendirme yapıp eğitim öğretim faaliyetlerine başlattık. Diğer yandan depremlerde bizim 210 okulumuz da yıkılmıştı. Bu 210 okulumuzun yerine de bugün 225'inci okulumuzu da hizmete almış olduk. Bununla toplam derslik sayısı 2 bin 506'dır. Buradan şunu özellikle ifade etmem gerekir ki bizler sadece okullar yapmadık, okullar yapmakla beraber diğer taraftan 4 bilim sanat merkezi, inşası çok yakın zamanda tamamlanacak. Yine öğretmenlerimizin sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından 4 yeni öğretmen evimiz de çok kısa zaman içerisinde hizmete alınacak.

Diğer yandan yaklaşık bir yıldır hizmet veren Bilim Merkezimiz şu an faaliyete devam ediyor. 6 Şubat 2023'te bizim 14 bin 700 derslik sayımız, şu anda inşaatları devam eden 55 okulumuz tamamlandığında 17 binlere ulaşacak. 6 Şubat'taki derslik sayımıza biz artı 115 eklemiş olacağız. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisemizin de başta Hatay'ımız olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"OKULUMUZA KAVUŞTUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Okuluna kavuştuğu için çok mutlu olan Aysima Karaman, "Biz gemi okulundayken bu okulun yapılacağı söyleniyordu. Biz bu kadar güzel yapılacağını düşünmemiştik. Bugün burada ilk günümüz ve gerçekten okulu çok beğendik. Okulumuza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Büyüyünce eczacı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.