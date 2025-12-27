MHP Lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan'dır... Kurum da Mimar Sinan'ı...

455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Molozların ve beton blokların altında kalan, umut ve hayallerini çöken binaların altında bırakan on binlerce kardeşimizin emaneti emanetimizdir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde felaketlere boyun eğmemiştir.

Depremin en ağır yıkımının yaşandığı illerimize devasa şantiyeler hızla kuruldu.

Milli birlik ve kardeşliğimizin sembol şehirlerinden Hatay'ımızı ziyaretten, göz kamaştıran gelişmelere yerinde şahit olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay, küllerinden yeniden doğmuş; baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır.

6 Şubat 2023 tarihinde maruz kaldığımız, 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından, korkunç felaketin yaralarını sarmak için devlet ve millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştır.

Malumunuz olduğu üzere, bu felaketin tesiri 110 bin kilometrekarelik bir alanda varlığını acı ve acıklı şekilde göstermiştir.

11 ilimiz, 113 ilçemiz, 6.514 köyümüz; dahası sayıları 14 milyonu bulan vatandaşımız, depremin vahim sonuçlarıyla ve yürekleri kavuran yıkımıyla karşı karşıya kalmıştır.

Esasen milletimizin tamamı hüzünle sarsılmış; Türkiye'miz doğudan batıya, kuzeyden güneye, manen ve maddeten asrın felaketiyle sallanmıştır.

Huzurlarınızda, 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor; kabirleri nur, mekânları cennet olsun diyorum.

Felaketlerden rant devşirmek ahlaki değildir. Devleti zorda bırakma oyunu tutmadı. Asrın inşasında emek veren herkese teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinin yeniden inşası tarihi bir başarıdır. Hizmet eden himmet bulacaktır.

"ERDOĞAN GÜNÜMÜZÜN SÜLEYMAN'IDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günümüzün Süleyman'ıdır. Murat Kurum da günümüzün Mimar Sinan'ıdır.