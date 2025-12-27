İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MHP Lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan'dır... Kurum da Mimar Sinan'ı...
Güncel

MHP Lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan'dır... Kurum da Mimar Sinan'ı...

455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Muazzam bir çalışma yapıldı. Fitne ataklarına ve karanlık kampanyalara rağmen devlet ile millet arasına hiçbir menfur ve melun, iç ve dış mihrak giremedi. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar kaybetti.' dedi. 'Hatay küllerinden yeniden doğmuştur' diyen Bahçeli, 'Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Murat Kurum da günümüzün Mimar Sinan'ıdır.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ27 Aralık 2025 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan'dır... Kurum da Mimar Sinan'ı...
ABONE OL

455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Molozların ve beton blokların altında kalan, umut ve hayallerini çöken binaların altında bırakan on binlerce kardeşimizin emaneti emanetimizdir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde felaketlere boyun eğmemiştir.

Depremin en ağır yıkımının yaşandığı illerimize devasa şantiyeler hızla kuruldu.

Milli birlik ve kardeşliğimizin sembol şehirlerinden Hatay'ımızı ziyaretten, göz kamaştıran gelişmelere yerinde şahit olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay, küllerinden yeniden doğmuş; baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır.

6 Şubat 2023 tarihinde maruz kaldığımız, 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından, korkunç felaketin yaralarını sarmak için devlet ve millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştır.

Malumunuz olduğu üzere, bu felaketin tesiri 110 bin kilometrekarelik bir alanda varlığını acı ve acıklı şekilde göstermiştir.

11 ilimiz, 113 ilçemiz, 6.514 köyümüz; dahası sayıları 14 milyonu bulan vatandaşımız, depremin vahim sonuçlarıyla ve yürekleri kavuran yıkımıyla karşı karşıya kalmıştır.

Esasen milletimizin tamamı hüzünle sarsılmış; Türkiye'miz doğudan batıya, kuzeyden güneye, manen ve maddeten asrın felaketiyle sallanmıştır.

Huzurlarınızda, 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor; kabirleri nur, mekânları cennet olsun diyorum.

Felaketlerden rant devşirmek ahlaki değildir. Devleti zorda bırakma oyunu tutmadı. Asrın inşasında emek veren herkese teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinin yeniden inşası tarihi bir başarıdır. Hizmet eden himmet bulacaktır.

"ERDOĞAN GÜNÜMÜZÜN SÜLEYMAN'IDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günümüzün Süleyman'ıdır. Murat Kurum da günümüzün Mimar Sinan'ıdır.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.