İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8461
  • EURO
    34,8903
  • ALTIN
    2205.52
  • BIST100
    9030.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Asrın Felaketi''nden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'dan vefa örneği
Güncel

''Asrın Felaketi''nden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'dan vefa örneği

Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu ve Kemal Özalper İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri, çalışanları ve velileri kan bağışında bulunarak vefa örneği sergiledi.

7 Mart 2024 Perşembe 16:46 - Güncelleme:
''Asrın Felaketi''nden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'dan vefa örneği
ABONE OL

Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu Değerler Eğitimi Kulübü olarak "... Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." (Maide suresi,32.ayeti) ilke edinerek insanlık adına can olmaya davet ediyoruz. Sloganıyla çıktıkları yolda çok sayıda bağışçının kanlarını ihtiyacı olan hastalara ulaştırmak için kolları sıvadılar. Malatya Yeşilyurt Kızılay'ı işbirliği ile "İyilik Kanımızda Var" diyerek kan bağışında bulundular.

Depremde ülkenin dört bir yanından kanlarıyla canlarıyla destek olanlara Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu ve Kemal Özalper İlkokulu-Ortaokulu öğretmenleri, çalışanları ve velileri de kan bağışında bulunarak vefa örneği sergiledi.

Yaşadıkları depremde kan bağışının önemini daha çok hissettiklerini bu nedenle destek olmak için el ele verdiklerini ifade ettiler.

  • Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu
  • bağış
  • Malatya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.