''Asrın Felaketi''nden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'dan vefa örneği

Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu Değerler Eğitimi Kulübü olarak "... Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." (Maide suresi,32.ayeti) ilke edinerek insanlık adına can olmaya davet ediyoruz. Sloganıyla çıktıkları yolda çok sayıda bağışçının kanlarını ihtiyacı olan hastalara ulaştırmak için kolları sıvadılar. Malatya Yeşilyurt Kızılay'ı işbirliği ile "İyilik Kanımızda Var" diyerek kan bağışında bulundular.

Depremde ülkenin dört bir yanından kanlarıyla canlarıyla destek olanlara Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu ve Kemal Özalper İlkokulu-Ortaokulu öğretmenleri, çalışanları ve velileri de kan bağışında bulunarak vefa örneği sergiledi.

Yaşadıkları depremde kan bağışının önemini daha çok hissettiklerini bu nedenle destek olmak için el ele verdiklerini ifade ettiler.