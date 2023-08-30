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  • Asrın Felaketinden etkilenen 47 depremzede genci Macaristan başkentinde ağırladı
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Asrın Felaketinden etkilenen 47 depremzede genci Macaristan başkentinde ağırladı

Macaristan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 47 genci başkent Budapeşte'de ağırladı.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:36 - Güncelleme:
Asrın Felaketinden etkilenen 47 depremzede genci Macaristan başkentinde ağırladı
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Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, depremlerin ardından Macaristan hükümetinin Türkiye'yle dayanışma göstermeye devam ettiği, çocuk ve gençlere yönelik çeşitli faaliyetler düzenlediği kaydedildi.

Macar makamlarının, 19-27 Ağustos tarihlerinde Macaristan ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası münasebetiyle depremlerden etkilenen 23 genç atleti 3 gün boyunca Budapeşte'de ağırladığı bildirildi.

Açıklamada, "Dünya Atletizm Şampiyonası'nın heyecanın bizzat yerinde yaşama fırsatı yakalayan çocuklarımız, Macar yetkililerin eşliğinde Budapeşte'yi gezerek moral depoladılar." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi gönderen Baptist Hayır Kurumu, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği ve Genç Hayat Vakfı işbirliğinde 28-31 Ağustos'ta düzenlenen program kapsamında depremlerden etkilenen 24 genç daha Budapeşte'de ağırlanıyor.

Ziyaret vesilesiyle gençler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'yla bir araya geldi.

Macaristan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı (Sandor Sarayı) da ziyaret eden gençler, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Gergely Ekler ve Diplomasi Direktörü Kristoph Altusz tarafından ağırlandı.

- MACARİSTAN'IN TÜRKİYE'YLE DEPREM DAYANIŞMASI

Macaristan, depremlerin ardından Türkiye'ye arama-kurtarma ekipleri gönderen ilk ülkeler arasında yer almış, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'nin başlattığı kampanyalarla yardımlar toplanmıştı.

Ülkenin Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, farklı tarihlerde olmak üzere Türkiye'ye dayanışma ziyaretleri gerçekleştirmişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da depremlerin ardından 16 Mart'ta Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılmıştı.

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