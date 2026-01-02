Asrın felaketinden sonra yeniden ayağa kalktı: Habibi Neccar Camii doldu taştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü. Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan kentin sembol simgelerinden olan, 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde ağır hasar almıştı.

Depremde kuzey beden duvarı büyük hasar alan camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Eylül 2023'te restorasyon çalışmalarına başlandı. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarının bittiği Habibi Neccar Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cumartesi günü ibadete açıldı. Günler sonra yeniden Habibi Neccar Camii'ne cuma namazı kılma fırsatı bulan vatandaşlar camiye akın etti. Cuma namazı yoğunluğu yaşanan camideki kalabalık avluya sığmazken o anlar havadan görüntülendi.

Cuma namazını Habibi Neccar Camii'nde kılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı; asrın felaketinin ilk günlerinde Habibi Neccar camine gelerek, caminin yeniden ayağa kalkması için dua ettiğini belirterek "6 Şubat depreminin ardından Habibi Neccar Cami'sine ilk giren bendim. O zaman girdiğimde çok hüzünlenmiştim. Buradaki duvara çıkıp uzun uzun seyretmiştim. O gün ettiğim duada, Habibi Neccar caminin eskisinden daha sağlam ve güzel yapılıp, vatandaşlarımızın hizmetine alınması için dua etmiştim.

Şükürler olsun ki bugün onu yaşadım. Biz burada acıyla ve ümidi bir arada yaşadık. İnsanlar bir taraftan acıları çekerken diğer taraftan da hep umut beslediler. Ben bu insanlarımızın hem acılı zamanlarında hem de umutlarını beslediği zamanlarında buradaydım. Bundan dolayı vatandaşlarımızla aramızda ünsiyet bağ oluştu. Depremin olduğu gün birbirimiz sarılmıştık , kucaklaşmıştık ve birbirimizin koluna girmiştik. Bugünde burada birbirimize omuz vererek saf tuttuk ve Cuma namazını kılıp Yüce Allah'ımıza şükrettik" dedi.

Günler sonra Habibi Neccar Camii'nde namaz kılmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yusuf Cihat Yeten, "Bugün çok heyecanlıyım ve mutluyum. Depremden sonra Habibi Neccar Camide ilk defa cuma namazı kıldım. Müslümanlık için gurur vericiydi. Cami çok güzel ve vatandaşların yoğun ilgisi var. Gençlerimizin gelip bu camide namaz kılmalarını isterim" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından yeniden inşa edilen Habibi NEccar Camii'nin inşası için emek verenlere teşekkür eden Mehmet Yürek, "Depremden 3 yıl sonra ilk defa Habibi Neccar Camide Cuma namazı kılmak çok önemli ve değerliydi. Tüm Müslümanlar ve deprem geçirmiş ilimiz için restore edilen camimiz için devletimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.