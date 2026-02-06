İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6241
  • EURO
    51,5154
  • ALTIN
    6798.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asrın felaketine İskenderun'da yakalanmıştı... Depremzededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Güncel

Asrın felaketine İskenderun'da yakalanmıştı... Depremzededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Asrın felaketinde evi yıkılan Leman Gözer, sıcak yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Depremde yaşadıklarını hatırlamak istemeyen 60 yaşındaki Gözer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, 'Acımız çok büyüktü, yakınlarımızı kaybettik. Yani o günler geri gelmesin, çok üzgünüm, çok yorulduk. Oğlum ve evlatlarıyla birlikte sokaklarda kaldık. Bir sene sonra evimiz teslim edildi. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'ndan bize ev verdi.' ifadelerini kullandı.

IHA6 Şubat 2026 Cuma 09:36 - Güncelleme:
Asrın felaketine İskenderun'da yakalanmıştı... Depremzededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
ABONE OL

Hatay'da depreme İskenderun ilçesinde yakalanan ve asrın felaketinde evi yıkılan Leman Gözer, sıcak yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşması için çalışma başlamıştı.

Gece-gündüz sürdürülen çalışmalarla Hatay'da 194 bin bağımsız bölümün hak sahibi belirlendi.

Depreme İskenderun ilçesinde yakalanan ve asrın felaketinde evi yıkılan Leman Gözer, sıcak yuvasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremde yaşadıklarını hatırlamak istemeyen 60 yaşındaki Leman Gözer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Acımız çok büyüktü, yakınlarımızı kaybettik. Yani o günler geri gelmesin, çok üzgünüm, çok yorulduk. Oğlum ve evlatlarıyla birlikte sokaklarda kaldık. Bir sene sonra evimiz teslim edildi. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'ndan bize ev verdi. Evimiz çok güzel, dökülmesi yok. Sorun ve sıkıntısı yok. Evimizi seviyoruz, iyi ki vermişler yuvamızı. Yetkililere ve çalışanlara teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Evimiz çok güzel, eşime ve bana yetiyor" dedi.

  • depremzede
  • konut
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • teşekkür

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.