''Asrın felaketine'' tanıklık eden Yunan ekibi: Benzeri görülmemiş bir olay

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan ve 5 kişinin enkazdan sağ çıkmasını sağlayan Yunanistan Özel Afet Müdahale Biriminden (EMAK) Konstandinos Nikas, kişisel ve profesyonel bir deneyim olarak Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

İtfaiye birimi çatısı altında faaliyet veren EMAK'ın bir üyesi olan Nikas, aradan geçen bir yılın ardından felaketin boyutlarının hala aklında olduğunu belirterek, depremin çok geniş bir alanda ve çok güçlü ölçekte olduğuna işaret etti.

Nikas, mesleği gereği daha önce de çok kez depremle karşılaştığını ifade ederek, "Ancak bu (depremler) hem büyüklüğü hem de kaybedilen insan bakımından daha önce benzeri görülmemiş bir durumdu." diye konuştu.

- İKİ HALK ARASINDA DAYANIŞMA ÖRNEĞİ



Yardım ettikleri insanların da hala hafızalarında olduğunu belirten Nikas, halkın Türkiye'de kendilerini nasıl karşıladıklarını, nasıl kucakladıklarını unutamadığını kaydetti.

Nikas, Türkiye'nin de Yunanistan'ın da deprem bölgesinde yer alan iki ülke olduğuna dikkati çekerek, her iki ülkenin de benzer felaketlerde birbirine yardım ettiğini hatırlattı.

Müdahalede bulundukları her afetin arama kurtarma ekibi çalışanlarına kişisel anlamda da özel bir etki yarattığını ifade eden Nikas, "(Deprem) zihnimde o insanların, karşılaştığımız insanların sevgisinin ve iki halk arasındaki dayanışmanın karelerini bıraktı. Bu dayanışma çok önemli çünkü ihtiyaç duyulduğunda birbirimiz için bir arada olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

- DÜNYA GENELİNDE BİR TECRÜBE



Nikas, "Profesyonel arama kurtarma ekipleri olarak karşılaştığımız tüm olaylar bizler için değerlendireceğimiz birer ders ve tecrübe oluyor. Daha önce görülmemiş boyutta olan ve son derece büyük zorluklara sahip Türkiye depremi de bizim için böyleydi. Bu depremden edindiğimiz tecrübeyi biz de işleyişimize kattık." dedi.

Türkiye'deki depremin, tüm dünyadan arama kurtarma ekiplerinin bir araya gelmesi açısından da hem Avrupa hem de dünya genelindeki tüm ülkeler için benzeri görülmemiş bir olay olduğunu vurgulayan Nikas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle böylesi bir olaydaki uluslararası işbirliği ve dayanışma da dünya çapında değerlendirmeye alındı. Kulağa çirkin geliyor belki ama dünyanın dört bir köşesinden arama kurtarma ekipleri olarak, en iyi sonucu alabilmek için kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi, nasıl daha uyumlu bir şekilde çalışabileceğimizi görmek açısından Türkiye depremi uluslararası alanda çok iyi bir örnekti."

EMAK'ta inşaat mühendisi kimliğiyle görev alan Nikas, depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Türkiye depreminin uluslararası platformlarda hala tartışıldığını söyledi.

- 5 KİŞİNİN HAYATINI KURTARMIŞLARDI



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen aynı gün harekete geçen EMAK ekibi, Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait "C-130" tipi uçakla Atina'dan yola çıkarak Türkiye'ye gelmiş ve 5 kişinin hayatını kurtarmıştı.

Depremin ardından Yunanistan'da hem resmi kurumlar bünyesinde hem de halk arasında başlatılan kampanyalarla Yunanistan'dan Türkiye'ye tonlarca yardım malzemesi gönderilmişti.

Son yıllarda Türk-Yunan ilişkilerinde yükselen tansiyon, depremin ardından yerini dayanışma ve dostluk mesajlarına bırakmış, iletişim kanalları tekrar açılmıştı. Türkiye ve Yunanistan karşılıklı jestlerin hakim olduğu yeni süreçte, uluslararası platformlarda da birbirlerine karşılıklı destek kararı almıştı.

