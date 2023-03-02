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Güncel

''Asrın felaketi''ni küçümseyen partisini eleştirdi: Kimse devletimize laf atmasın

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, depremi küçümseyen demeçlerde bulunan CHP yönetimini üstü kapalı eleştirdi. İduğ, 'Dünyada böyle bir deprem olmamış. Kimse kusura bakmasın, kimse devletimize laf atmasın, yetişilemezdi' dedi.

2 Mart 2023 Perşembe 17:00 - Güncelleme:
''Asrın felaketi''ni küçümseyen partisini eleştirdi: Kimse devletimize laf atmasın
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CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Devlet nerede?" provokasyonu yapan partisine karşı devletinin yanında durdu.

Mart ayı olağan meclis toplantısında açıklamalarda bulunan İduğ, afet bölgesinde siyaset yapan ve depremi küçümseyen demeçlerde bulunan CHP yönetimini üstü kapalı eleştirdi.

Depremin büyüklüğüne işaret eden İduğ, "Dünyada böyle bir deprem olmamış. Kimse kusura bakmasın, kimse devletimize laf atmasın, yetişilemezdi. Öyle bir hasar var ki orada hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil. İstediğiniz kadar arama-kurtarma ekibi getirin yetişemezsiniz. Ana caddelerde bütün binalar yıkılmış, ara sokaklarda mahalleler kaybolmuş. Şimdi, Hatay'da 153 bin bağımsız ev var, 129 bini yıkılmış. Kalan 20-25 bininde de oturmak mümkün değil, içine giremezsiniz. Tam 18 milyon metreküp moloz ar. Bu molozların altında binlerce ölen ve tespit edilemeyen kimlikler var. Bugün o molozları almaya kalksanız 1 milyon adet kamyona ihtiyacınız var. Nasıl bir hasar olduğunu düşünün" dedi.

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