İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2023 Perşembe / 19 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8304
  • EURO
    20,2303
  • ALTIN
    1129.42
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Asrın felaketi''nin ardından Gaziantep'ten 13 bin 160 depremzede tahliye edildi
Güncel

''Asrın felaketi''nin ardından Gaziantep'ten 13 bin 160 depremzede tahliye edildi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'ten, son iki günde uçak ve otobüslerle 13 bin 160 depremzede tahliye edildi.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 22:13 - Güncelleme:
''Asrın felaketi''nin ardından Gaziantep'ten 13 bin 160 depremzede tahliye edildi
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Gaziantep'te, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kentten ayrılmak isteyen depremzedelerin taşınması askeri ve yolcu uçaklarının yanı sıra otobüslerle gerçekleştiriliyor.

Son iki günde Gaziantep Havalimanı'ndan 59 yolcu ve 1 askeri kargo uçağıyla 12 bin 700 depremzede İstanbul, Ankara ve İzmir'e ulaştırıldı.

Ayrıca, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 9 yolcu otobüsüyle 460 depremzede, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya ve Kütahya'ya nakledildi.

Kentten ayrılmak isteyen depremzedelerin nakil işlemleri devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.