Asrın felaketinin ardından yeni bir şehir yükseliyor! Kahramanmaraş'ta inşa çalışmalarında sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası il genelinde binlerce tamamlanan konut hak sahiplerine teslim edildi. İnşaat aşamasındaki konutların ise kısa sürede tamamlanması için sahada çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremlerde yaklaşık 4 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiği Şazibey mahallesinde ise yerinde dönüşüm ise son aşamaya geldi. Şehir merkezindeki deprem konutlarında çevre düzenlemesi ve son teknik işlemler devam ederken, konutların etaplar halinde hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Vatandaşlardan Muhammet Enes Altıntaş, "Yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılmasını şehrimize çok yakışacağını düşünüyorum. Şehrin yenilik ve modern bir estetik görüntüye ulaşacağına inanıyorum. Kahramanmaraş cumhurbaşkanımızın yardımlarıyla yeniden ayağa kalkıyor" dedi.

Vatandaşlardan Fethiye Koç ise "Burada yapılan binalar çok iyi ilerliyor. Asrın felaketiydi ve ölenlere Allah rahmet eylesin. Binaların şehrin gelişmekte olduğuna işaret. Tekrardan bir şehri yapmak yeniden bir diriliş ve kurtuluş mücadelesi bence" diye konuştu.