Asrın felaketinin yaraları sarıldı... ''Koridorlarda evlatlarımızın sevinci yankılanıyor''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Azerbaycan iş birliği ile Kahramanmaraş'ta inşa edilen ilkokul ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın felaketinin ardından afetlere dirençli, çocuklarımız için güvenli bir okul inşa ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Azerbaycan iş birliği ile Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından Haydar Aliyev İlkokulu inşa edildi.

Okulun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Burası Kahramanmaraş'taki Haydar Aliyev İlkokulu. Asrın felaketinin ardından afetlere dirençli, çocuklarımız için güvenli bir okul inşa ettik. Şimdi koridorlarında evlatlarımızın neşesi, heyecanı, sevinci yankılanıyor" dedi.