  Asrın felaketinin yaraları sarılıyor... Bakan Kurum: Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü
Güncel

Asrın felaketinin yaraları sarılıyor... Bakan Kurum: Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek son teslimata dair hazırlanan 'Tohum' filminin görüntülerini paylaştı.

AA23 Aralık 2025 Salı 10:10
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor... Bakan Kurum: Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü
Kurum NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Ektiğimiz tohumlar yuvaya döndü, açtığımız kapılarda umutlar yeşerdi. 11 şehri ilmek ilmek dokuduk, çiçek gibi kentleri yeniden kurduk. Bu gurur Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

Videoda, 11 ilde tamamlanan afet konutlarının görüntüleri kullanılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakmayız." mesajı yer aldı.

ÇALIŞMALAR AY SONU TAMAMLANIYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Bakanlık koordinesinde deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretimi hızıyla devam eden çalışmaların bu ay sonunda tamamlanacağı belirtildi.

Deprem bölgesinde yıl sonunda teslim edilen konut sayısının 455 bine yükseleceği ifade edilen açıklamada, son teslim töreninin 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenleneceği kaydedildi.

