Güncel

Asrın felaketinin yaraları sarılıyor: Deprem konutları hızla yükseliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 2 bin 30 afet konutunun inşası devam ediyor.

17 Ekim 2025 Cuma 16:06
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor: Deprem konutları hızla yükseliyor
Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Dikmece Mahallesi'ndeki 6. bölgede yer alan farklı etaplardaki 2 bin 30 afet konutunun inşası sürüyor.

Bölgede caminin yapımı, 5 dükkan ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları da devam ediyor.

Vali Mustafa Masatlı, şantiye alanlarını gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı, örnek dairelerde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, vatandaşların modern, güvenli ve sosyal alanlarıyla yaşam kalitesi yüksek konutlara en kısa sürede ulaşabilmeleri için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

