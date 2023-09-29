Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Depremde yıkılan Ulu Cami yeniden yükseliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan tarihi Ulu Cami'de restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerden sonra tarihi yapılarda restorasyon çalışmalarının başladığını söyledi.

Kayıtlara göre 1506-1515 yılları arasında yapılan tarihi Ulu Cami'nin, depremlerde yanındaki binanın üzerine çökmesi sonucu yıkıldığını, camide molozların ayrıştırma işlemine başlandığını dile getiren Palalı, şöyle konuştu:

"Burada eski ve yeni taşların ayrıştırılması yasal ve yönetmeliklere, bilim kurullarının tavsiyeleri üzerine söylenilen metoda göre yapılmaktadır. Bizler ilimizin en nadide eserlerinden biri olan Ulu Cami'yi, tekrar cemaatiyle buluşturmak açısından yoğun bir çaba göstermekteyiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu eserleri yaparken kapısından gerekli ses sistemine kadar, ısıtma sisteminden halısına kadar her aşamada ilimize yakışır bir restorasyon yapacaktır. Deprem sonrası Adıyaman'da zarar gören 14 eserimiz bulunmakta. Bunlardan bir tanesi hafif hasarlı. Bir tanesi orta hasarlı ve 12 tanesi ağır hasarlı durumdadır. Şu anda devam eden işlerimizin yanında ihale aşamasında ve önümüzdeki günlerde restorasyonuna başlanacak eserlerimiz de mevcuttur."