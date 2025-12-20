İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Asrın felaketinin yaraları sarılıyor... ''Devletimiz bizi yalnız bırakmadı''

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde tamamlanan konutlarına yerleşen afetzedeler evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Afetzedelerden Birgül Korkmaz, devletin şefkatli elini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirerek 'Devletimiz bizi hiçbir zaman ötekileştirmedi, yalnız bırakmadı. Bize umudumuzu yeniden verdiler.' dedi.

20 Aralık 2025 Cumartesi 10:13
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor... ''Devletimiz bizi yalnız bırakmadı''
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde evleri yıkılan Ağılbaşı Mahallesi sakinleri için 40 kırsal köy konutu yapıldı.

Evini teslim alan Sultan Özkan, mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımla çok büyük sıkıntılar çektim. Eve ilk girdiğimizde kapımız olduğuna, lambamızın yandığına inanamadık, çünkü kapıyı da ışığı da unutmuştuk. Çok şükür bugün sıcak bir yuvaya kavuştuk. Allah devletimizden ve valimizden razı olsun." diye konuştu.

"YENİDEN BİR HAYAT KURDUK"

Afetzedelerden Gönül Kılınç, "Yeni yapılan evlerimiz sadece güzel değil aynı zamanda çok sağlam. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Birgül Korkmaz da devletin şefkatli elini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirerek, "Bir çay kaşığı dahi çıkaramadığımız o enkazın içinden yeniden bir hayat kurduk. Devletimiz bizi hiçbir zaman ötekileştirmedi, yalnız bırakmadı. Bize umudumuzu yeniden verdiler. Cumhurbaşkanımıza ve valimize minnettarız." ifadelerini kullandı.

Ağılbaşı Mahalle Muhtarı Muharrem Gültekin ise konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Popüler Haberler
