Güncel

Asrın felaketinin yaraları sarılıyor: Vali Yavuz'dan depremzedelere ziyaret

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin etkilediği Darende ilçesinde afet konutlarına yerleşen vatandaşları ziyaret etti.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor: Vali Yavuz'dan depremzedelere ziyaret
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da konutların yapımı sürüyor.

Vali Seddar Yavuz, Darende ilçesine bağlı Ağılbaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlandıktan sonra afetzedelere teslim edilen 40 konutta inceleme yaptı.

Afetzede ailelerin evlerine konuk olan Yavuz, devletin verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan vatandaşlarımızı en kısa sürede kalıcı konutlarına kavuşturmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Gerek ilçe merkezinde gerekse kırsal mahallelerde konutlar hızla tamamlanarak hak sahiplerine teslim ediliyor."

