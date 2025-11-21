İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2025 Cuma / 1 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4518
  • EURO
    48,9575
  • ALTIN
    5563.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asrın felaketinin yaraları sarılıyor: Yeni okullar eğitime hazır
Güncel

Asrın felaketinin yaraları sarılıyor: Yeni okullar eğitime hazır

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da 68 yeni okulun yapımı tamamlandı.

AA21 Kasım 2025 Cuma 16:22 - Güncelleme:
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor: Yeni okullar eğitime hazır
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerden sonra eğitim altyapısının güçlendirilmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda 2 bin 250 derslikli 144 okulun planlandığı, bunlardan 68'inin geçici kabulünün tamamlandığı, 76'sının ise inşaat ve ihale sürecinin devam ettiği belirtildi.

Depremlerde hasar gören 381 okulda ise onarım çalışmasının yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Valisi Seddar Yavuz, öğrencilerin daha modern okullarda eğitim görmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Depremlerden sonra gerek devlet, gerekse devlet hayırsever işbirliğiyle yeni okullarımızı ilimize kazandırdık." bilgisini verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.