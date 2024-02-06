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Asrın felaketinin yıldönümünde Lütfü Savaş'a büyük tepki

Hatay'da vatandaşlar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi.

6 Şubat 2024 Salı 09:30 - Güncelleme:
Asrın felaketinin yıldönümünde Lütfü Savaş'a büyük tepki
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Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye tarifi mümkün olmayan bir afete tanıklık etti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili yerle bir etti. 53 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz o asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti.

Türkiye el ele verip yaraları sararken, 6 Şubat'ın yıldönümünde binlerce vatandaş deprem bölgesine akın etti. Sessiz yürüyüşle yitirdikleri canlarını andı, hepsine dua etti.

KARANFİLLER BIRAKILDI

Depremin en fazla yıkıma sebep olduğu illerden Hatay'da da saatler depremin meydana geldiği 04:17'de insanlar karanfillerle saygı duruşunda bulunurken gözyaşları bir an olsun dinmedi.

Anma törenine CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katılması ise tansiyonu yükseltti.

CHP'nin yeniden aday gösterilmesinden dolayı tepkilerin odağında olan Lütfü Savaş, depremzedeler tarafından protesto edildi. İstifa ve yuhlama sesleri yükseldi.

10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 6 Şubat depremleri olduğunda da koltukta olan Lütfü Savaş, bölgeden güçlükle uzaklaştırılabildi.

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