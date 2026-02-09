İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6024
  • EURO
    51,7509
  • ALTIN
    7043.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asrın İnşası Paneli! İletişim Başkanı Duran: Deprem şehirleri yepyeni bir çehreye kavuştu
Güncel

Asrın İnşası Paneli! İletişim Başkanı Duran: Deprem şehirleri yepyeni bir çehreye kavuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, depremde ağır yara alan şehirlerin inşa ve ihya çalışmalarıyla yeni standartlara kavuştuğunu belirterek, sürecin yalnızca fiziksel değil sosyal adalet ve toplumsal iyileşme anlamı taşıdığını vurguladı.

HABER MERKEZİ9 Şubat 2026 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
Asrın İnşası Paneli! İletişim Başkanı Duran: Deprem şehirleri yepyeni bir çehreye kavuştu
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"nde konuştu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Büyük felaketler aslında bir milletin karakterini ve dayanışma ruhunu da bütün açıklığıyla görünür kılar. 6 Şubat sonrası süreç, Türkiye için devlet ve millet dayanışmasının en güçlü şekilde tezahür ettiği bir diriliş hikayesidir.

Gerçeği hedef alan yoğun dezenformasyon kampanyasıyla mücadele etmek zorunda kaldık

Türkiye, milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle yapılamaz denilenleri yapmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.