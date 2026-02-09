Asrın İnşası Paneli! İletişim Başkanı Duran: Deprem şehirleri yepyeni bir çehreye kavuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"nde konuştu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Büyük felaketler aslında bir milletin karakterini ve dayanışma ruhunu da bütün açıklığıyla görünür kılar. 6 Şubat sonrası süreç, Türkiye için devlet ve millet dayanışmasının en güçlü şekilde tezahür ettiği bir diriliş hikayesidir.

Gerçeği hedef alan yoğun dezenformasyon kampanyasıyla mücadele etmek zorunda kaldık

Türkiye, milletimizin ve devletimizin el ele vermesiyle yapılamaz denilenleri yapmıştır.