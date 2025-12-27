İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Asrın inşası, Türkiye'nin başarısı... İletişim Başkanı Duran: Yıkımın yerini umut alıyor
Güncel

Asrın inşası, Türkiye'nin başarısı... İletişim Başkanı Duran: Yıkımın yerini umut alıyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz adım adım yeniden ayağa kalktı. Bugün, o büyük çabanın yeni bir safhasına şahitlik ediyoruz; yıkımın yerini umut, sessizliğin yerini yeniden canlanan, yeniden ayağa kalkan hayatlar alıyor.' ifadelerini kullandı.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 14:38 - Güncelleme:
Asrın inşası, Türkiye'nin başarısı... İletişim Başkanı Duran: Yıkımın yerini umut alıyor
ABONE OL

Duran, NSosyal hesabından, Hatay'daki 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından geçen her günün, milletin nasıl bir dayanışma ruhuna sahip olduğunu yeniden gösterdiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz adım adım yeniden ayağa kalktı. Bugün, o büyük çabanın yeni bir safhasına şahitlik ediyoruz; yıkımın yerini umut, sessizliğin yerini yeniden canlanan, yeniden ayağa kalkan hayatlar alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, 'Millet ve devlet olarak gerçekten çok zor bir imtihanla sınandık. Dünyada çok az milletin taşıyabileceği büyüklükte devasa bir yükün altından omuz omuza vererek hamdolsun başarıyla kalktık.' Bu tablo, Türkiye'nin güçlü iradesinin ve devlet-millet el birliğinin en açık göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve milletimize olan sevgisi, her adımda bu sürece yön verdi. Emeği geçen herkese, gece gündüz çalışan tüm kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum."

  • asrın inşası
  • deprem bölgesi
  • konut
  • burhanettin duran

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.